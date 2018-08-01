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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Dini Cemaat Liderleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’de yaşayan azınlık cemaatleri temsilcileri bir araya geldiği toplantı sonrası “ Yurtdışında ülkemiz aleyhinde kullanılan bazı kampanyalara en güzel cevabı cemaat vakıfları kendileri kendi şahitlikleri ile ortak bildiri ile vermiş oldular” dedi. ABD ile Brunson krizinde Başkan Yardımcısı Pence, Dini özgürlükler panelinde, Brunson'a verilen cezanın dini olduğunu vurgulamış, cemaatler ''özgürüz'' bildirisi yayınlamıştı

01.08.2018 - 18:49 | Güncelleme: AA

 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’de yaşayan azınlık cemaatleri temsilcileri bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen yemeğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Patrik Vekili François Yakan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, VADİP ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Yahudi Toplumu ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Süryani Kadın Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Teoman Önder ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze katıldı.
Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva Azınlık cemaatlerinin ortak Türkiye’de özgür yaşıyoruz konulu ortak bildirisine değinerek “Bu bildirinin Türkiye’mizin üç tarafındaki denizlerinin ılık dalgaları tüm dünyaya yayılsın. Dünyanın böyle bir manzaraya ihtiyacı vardır. Türkiye örnek devlet olabilir” dedi.
Haleva, bildiriye neden ihtiyaç duyulduğu sorusu üzerine ise “Çatlak sesler duyulmaya başlandığı için böyle bir bildiriye ihtiyaç duyuldu” dedi.
Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “ Azınlık cemaatlerinin liderleriyle güzel verimli bir toplantı yaptık. Hem gündemimizde olan konuları paylaştık hem de azınlık cemaatlerinin gündemlerindeki konuları dinleyerek not aldık” dedi.

 

BRUNSON KONUSUNDA TEHDİT EDEN PENCE'E CEVAP AZINLIKLARDAN GELMİŞTİ

ABD ile Brunson krizinde Başkan Yardımcısı Pence, Dini özgürlükler panelinde, Brunson'a verilen cezanın dini olduğunu vurgulamış, cemaatler ''özgürüz'' bildirisi yayınlamıştı.


Yurt dışında ülkemiz aleyhinde kullanılan bazı kampanyalarla dini azınlıkların dinini yaşayamadığı gibi iddiaların ortaya atıldığına değinen Kalın “Bunlara en güzel cevabı cemaat vakıfları kendileri kendi şahitlikleri ile ortak bildiri ile vermiş oldular. Bu inisiyatifi kendilerinin başlatmış olması memnuniyet verici bizim için. Hem bunun hem de diğer konuları ele aldık. Son 16 yılda dini azınlıkların kültürel, dini, tarihi mirasının korunması ve daha önce el konulmuş taşınmazların iadesi ile diğer konularda çok önemli mesafeler kat edildi. Gayrimüslim azınlığın kendilerini vatanında hissetmesi ve aidiyet duyguların yaşamaları önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın dünkü bildiriyle ilgili tebriklerini ilettim. Türkiye aleyhine yurt dışında kara propaganda yapanlar verilecek en güzel cevaptı” ifadelerini kullandı.

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