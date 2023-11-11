Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Giriş: 11.11.2023 - 00:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:25
Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AA'nın haberine göre; 11 Kasım'da (bugün) Suudi Arabistan Krallığı'na ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.