        Cumhurbaşkanlığının desteklediği aşı araştırma merkezi salgınlarla mücadelede önemli rol üstlenecek | Sağlık Haberleri

        Cumhurbaşkanlığının desteklediği aşı araştırma merkezi salgınlarla mücadelede önemli rol üstlenecek

        TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde inşaatı süren yeni aşı araştırma merkezinin salgınlarla mücadelede önemli rol üstleneceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:30
        Aşı araştırma merkezi salgınlarla mücadelede önemli rol üstlenecek
        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yaklaşık 330 milyon liralık desteğiyle, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) için yaklaşık 6 bin metrekare alana yapılan yeni binanın inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

        ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Özdarendeli, ERAGEM'de TURKOVAC aşısının geliştirildiğini, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'na karşı yerli ve milli aşı çalışmalarında klinik öncesi sürecin tamamlandığını söyledi.

        Merkezde yaklaşık 15 kişilik ekiple önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Özdarendeli, "maymun çiçeği" hastalığıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının aşı geliştirmeleri için kendilerine destek verdiğine dikkati çeken Özdarendeli, şöyle konuştu: "Biyogüvenlik seviye 3'ün (BSL 3) olduğu bir aşı merkezimizin inşaatı devam ediyor. Yaklaşık bugüne kadar 200 milyon liranın üzerinde bir harcama yapıldı. 130 milyon lira kadar daha yeni ikmal ihalesine çıkıldı. Yani bir yıl içerisinde inşaat ve içerisi tamamen bitmiş olacak, teslim edilmiş olacak. Onun dışında sadece makine tesisat ihtiyacımız kalacak. Onu da tamamladığımızda sadece Erciyes Üniversitesine hizmet eden değil, Türkiye'ye, aynı zamanda yurt dışına hizmet eden aşı geliştirme ile ilgili bir merkez olacak diye düşünüyorum."

        "MÜKEMMELLİYET MERKEZİ ŞEKLİNDE TASARLANAN BİR MERKEZ"

        Yeni merkezi çok önemsediklerini belirten Özdarendeli, şunları kaydetti: "Bir tanesi, gerçekten Türkiye'de çok az hem GMP (Good Manufacturing Process/İyi üretim uygulamaları) şartlarında hem de biyogüvenlik seviye 3'ün şartlarında olan bir yer. Pandemi döneminde biz bunun zorluğunu yaşadık. Burada çalışmalar başladı. Daha sonra GMP'si olmadığı için farklı yerlere gittik. BSL 3+GMP'si olan bir yer yoktu doğru düzgün. O yüzden inanılmaz zamanlar kaybedildi o dönemde. Şimdi bu merkez tamamlandığı zaman preklinikten (klinik öncesi) Faz-3'e kadar bütün çalışmaların yapıldığı, özellikle salgınlarda ve pandemilerde çok önemli rol üstlenecek bir merkez olacak diye düşünüyorum. Sadece aşı çalışmaları değil, aynı zamanda biyoteknolojik çalışmalarla ilgili de hem ülkemizde farklı şirketler olabilir, kamu kuruluşları olabilir, yine yurt dışından olabilir. Böyle bir mükemmeliyet merkezi şeklinde tasarlanan, kurgulanan bir merkez burası. O anlamda çok heyecanlıyız."

        Çalışmanın önemini vurgulayan Özdarendeli, "Artık sona yaklaştık. Tünelde ışık gözüktü. 2 yıl içerisinde her şeyiyle bitmiş olacak diye düşünüyorum" dedi.

        Özdarendeli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen projede emeği geçenlere teşekkür etti.

