Cumhurbaşkanlığının desteklediği aşı araştırma merkezi salgınlarla mücadelede önemli rol üstlenecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yaklaşık 330 milyon liralık desteğiyle, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) için yaklaşık 6 bin metrekare alana yapılan yeni binanın inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Özdarendeli, ERAGEM'de TURKOVAC aşısının geliştirildiğini, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'na karşı yerli ve milli aşı çalışmalarında klinik öncesi sürecin tamamlandığını söyledi.

Merkezde yaklaşık 15 kişilik ekiple önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Özdarendeli, "maymun çiçeği" hastalığıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi.

REKLAM

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının aşı geliştirmeleri için kendilerine destek verdiğine dikkati çeken Özdarendeli, şöyle konuştu: "Biyogüvenlik seviye 3'ün (BSL 3) olduğu bir aşı merkezimizin inşaatı devam ediyor. Yaklaşık bugüne kadar 200 milyon liranın üzerinde bir harcama yapıldı. 130 milyon lira kadar daha yeni ikmal ihalesine çıkıldı. Yani bir yıl içerisinde inşaat ve içerisi tamamen bitmiş olacak, teslim edilmiş olacak. Onun dışında sadece makine tesisat ihtiyacımız kalacak. Onu da tamamladığımızda sadece Erciyes Üniversitesine hizmet eden değil, Türkiye'ye, aynı zamanda yurt dışına hizmet eden aşı geliştirme ile ilgili bir merkez olacak diye düşünüyorum."