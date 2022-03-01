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Haberler Altın Cumhuriyet altını bugün ne kadar? 1 Mart Cumhuriyet altını fiyatları canlı takip ekranı
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Cumhuriyet altını ne kadar? 1 Mart Cumhuriyet altını fiyatları canlı takip ekranı

Güncel piyasalara göre altın fiyatlarında kaydedilen yükseliş yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bilindiği gibi dünya genelinde ilgiyle takip edilen Rusya Ukrayna savaşı ekonomi piyasalarının hareketlenmesine, altın fiyatları ile dolar kurunun yükselmesine neden olmuştu. Kaydedilen hareketlerin ardından güncel cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor.

Cumhuriyet altını bugün ne kadar? 1 Mart Cumhuriyet altını fiyatları canlı takip ekranı

Altın Tasarruf Sistemi açıklandığından beri güncel altın fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Donbas'a düzenlediği saldırının ardından dünya piyasalarında yükselen petrol fiyatlarını altın fiyatlarındaki artış takip etmişti. Hafta sonu sakinleşen altın fiyatları yeni haftada altın fiyatlarındaki son durum ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları gündeme geldi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 1 Mart Salı günü saat 14:45 itibarıyla % 1,23 artış ile alışta 5.509,67 TL'den satışta ise 5.614,03 TL'den işlem görüyor.

1 MART 2022 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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