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        Haberler Spor Diğer Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nda yarı finalistler belli oldu - Diğer Haberleri

        Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

        Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nda yarı finale yükselen isimler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:39
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        Yarı finalistler belli oldu
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        Ankara'daki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlenen organizasyonda, 5. tur maçlarının ardından elemeler tamamlandı.

        Turnuvada kırmızı grupta büyük usta Emre Can ve uluslararası usta Ediz Gürel, beyaz grupta ise büyük usta Vahap Şanal ve büyük usta Mert Yılmazyerli, yarı finale yükselmeyi başardı.

        Organizasyonun yarı finalinde yarın Ediz Gürel ile Vahap Şanal, Mert Yılmazyerli ile de Emre Can karşı karşıya gelecek.

        Kupa şampiyonunun 27 Kasım Pazartesi günü belli olacağı turnuvada toplam 600 bin lira para ödülü dağıtılacak.

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