Cumhuriyet'in 99. yılına özel konser



İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyetimizin yeni yaşını, önde gelen Türk Bestecilerinden Muammer Sun’un ölümsüz eserlerinden olan “Kurtuluş” ve “Cumhuriyet” film müziklerinden seçkiler ile kutluyor.

30 Ekim 2022 Pazar akşamı, Atatürk Kültür Merkezi–Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde 'Kurtuluş' filminden; Özveri – Direniş, Yunan Dansı, Savaş Müziği, Karadeniz Marşı, Sevda Çiçeği, Büyük Taarruz, İzmir’in Dağlarında ve “Cumhuriyet” filminden; Bozkırın Sesi, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa parçaları seslendirilecek.

Konser; Cemal Reşit Rey’in bestelediği, Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar’ın sözlerini yazdığı '10. Yıl Marşı' ile sona erecek. Soprano Nazlı Deniz Süren’in solist olduğu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile gerçekleşecek olan bu özel konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Paolo Villa üstleniyor.