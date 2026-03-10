Cumhuriyetçi Kongre üyesinden İslamofobik paylaşım: Kongre'den sert tepkiler

Tennessee Cumhuriyetçi Kongre üyesi Andy Ogles, sosyal medyada "Müslümanlar Amerikan toplumuna ait değildir" şeklinde bir paylaşım yaparak Kongre'deki meslektaşlarının öfkelenmesine neden oldu.

Ogles, son aylarda açıkça Müslüman karşıtı açıklamalar yaparak Kongre'de gerilimi tırmandıran birkaç aşırı sağcı Cumhuriyetçiden biri.

Geçen ay, bir diğer aşırı sağcı Cumhuriyetçi üye Randy Fine, "Bizi seçim yapmaya zorlarlarsa, köpekler ve Müslümanlar arasında seçim yapmak zor olmaz" şeklindeki bir paylaşımı nedeniyle meslektaşlarının tepkisini çekmişti.

Fine'ın sözlerini eleştiren emekli Cumhuriyetçi Kongre üyesi Don Bacon, Ogles'ın yorumuyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Anayasa, kamu görevinde veya devlet işinde çalışanlar için dini bir turnusol testi olamayacağını söylüyor ve bu vatandaşlık için de geçerli."

Demokratlardan sert tepki

Demokratlar bu iki Cumhuriyetçi Kongre üyesine çok daha sert tepki gösterdi. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Ogles'ı "kötü niyetli palyaço, tüm hayat hikayesini uydurmuş patolojik bir yalancı" olarak nitelendirdi:

"Senin gibi iğrenç İslamofobiklerin Kongre'de veya medeni toplumda yeri yoktur. İşte bu yüzden Temsilciler Meclisi Demokratları Kasım ayında seni yenecek."

Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Katherine Clark, "Bu iğrenç pislik Amerikan toplumuna ait değil. Ve onu destekleyen Cumhuriyetçiler Kongre'ye ait değil."

Büyük bir Müslüman topluluğunu temsil eden liderlik kadrosunun bir başka üyesi Temsilci Debbie Dingell ise şöyle dedi: "Bu, olabildiğince Amerikan karşıtı bir davranış. Cumhuriyetçi meslektaşlarım bunu derhal kınamalı."

Geçen yaz, Demokrat üye Ritchie Torres, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sınır dışı edilmesini defalarca talep ettiği için Ogles aleyhine bir kınama kararı sunmuştu.