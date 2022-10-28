Simge fotoğraf müzede 0:00 / 0:00

AA

Merhum Hüsnü Kazım Özler'in oğlu Mustafa ve torunu Hüsnü Kazım Özler, fotoğraf makinesini ve karenin basıldığı baskı makinesini, sergilenmek üzere Uşak Kent Tarihi Müzesine bağışladı.

Özler ailesinin müzeye getirdiği fotoğraf ve baskı makinesini, Uşak Kent Tarihi Müzesi sorumlusu Cengiz Doğan teslim aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğan, tarihe tanıklık etmiş fotoğraf ve baskı makinesinin müzede sergilenmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Uşak'ta çekilen bu karenin, simge fotoğraflardan biri olduğuna işaret eden Doğan, şöyle konuştu:

"Tarihi bir objenin tamamlayıcısı tarihi bir anı yaşıyoruz. Müzemize, Cumhuriyet'imizin 99, Uşak ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında çok önemli bir bağış alıyoruz. Fotoğraf, müzemizin kuruluşunda bağışlanmıştı. Biz onu gururla sergiliyoruz. Müzemizin en önemli objelerinden biri. Şu anda onun tamamlayıcı unsurları geldi, gerçekten biz de çok mutluyuz."

Mustafa Özler ise "Babam bu resmi çektiğinden dolayı kendisine minnettarız. Uşak tarihine böyle bir hediye bıraktığı için de kendisine çok teşekkür ederiz. Fotoğraf makinesinin ve baskı makinesinin müzede sergilenmesinden mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Torun Hüsnü Kazım Özler de fotoğraf ve baskı makinesinin uzun zamandır kendilerinde olduğunu ifade ederek, müzede herkesin onu görecek olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.