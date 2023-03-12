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CZN Burak’tan duygusal paylaşım! Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremler sırasında halasının Hatay'da bulunan evinde olan fenomen Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut Duymaz ile enkaz altında kalmıştı. Üç kardeşin cansız bedenlerine depremden 12 gün sonra ulaşılmıştı. Tüm o süreç boyunca Duymaz ailesine destek olan iş insanı CZN Burak, acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyarete gitti.

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  • CZN Burak’tan duygusal paylaşım! Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

    6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında halasının evinde olan Taha Duymaz, enkaz altında kalmıştı. Kardeşleri Melek Duymaz ve Umut Duymaz ile birlikte cansız bedeni depremden 12 gün sonra bulunan Taha Duymaz, sevenlerini yasa boğmuştu.
  • CZN Burak’tan duygusal paylaşım! Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

    Yaşadığı zamanlarda kendisine en çok destek olan kişinin CZN Burak olduğunu dile getiren Taha Duymaz'a, hem enkaz altındayken hem de öldükten sonra ailesine en çok destek olan yine CZN Burak oldu. İş insanı CZN, Taha Duymaz'ın annesini ziyarete gitti.
  • CZN Burak’tan duygusal paylaşım! Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

    CZN Burak, deprem sebebiyle 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından yayınladı.
  • CZN Burak’tan duygusal paylaşım! Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

    CZN Burak "Meryem anne çok üzgün iyi olmaya çalışıyor, herkesin selamını ilettim. Bir nebze olsun mutlu oldu.” ifadelerini kullandı.
  • CZN Burak’tan duygusal paylaşım! Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

    TikTok'ta paylaştığı yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz'ın enkaz çalışmaları için CZN Burak seferber olmuştu. Halen bölgede desteklerine devam eden CZN, Duymaz’ın ailesinin de yanında olmaya devam ediyor.
  • CZN Burak’tan duygusal paylaşım! Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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