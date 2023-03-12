Yaşadığı zamanlarda kendisine en çok destek olan kişinin CZN Burak olduğunu dile getiren Taha Duymaz'a, hem enkaz altındayken hem de öldükten sonra ailesine en çok destek olan yine CZN Burak oldu. İş insanı CZN, Taha Duymaz'ın annesini ziyarete gitti.