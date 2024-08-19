D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Düzce D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde 3 TIR, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza sonucu TIR'lardan birinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti, araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.
Kaza yerinden fotoğraflar...