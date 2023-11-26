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        Haberler Gündem D-650’de tekeri patlayan TIR karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü

        D-650’de tekeri patlayan TIR karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü

        Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda Afyon'dan şeker pancarı getiren TIR, tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada tır hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 01:03 Güncelleme: 26.11.2023 - 01:03
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        Sakarya'da faciadan dönüldü
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        D-650 kara yolu Adliye mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, Ü.Y. idaresindeki dorse plakalı şeker pancarı yüklü TIR, tekerin patlaması neticesinde kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeritte devrildi.

        Meydana gelen kazada dorsede yüklü olan şeker pancarları kara yoluna savrulurken TIR sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza neticesinde TIR hurdaya dönerken trafik, bölgede bulunan akaryakıt istasyonundan sağlanıyor. TIR'ı ve savrulan şeker pancarlarının yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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        #Arifiye
        #sakarya
        #haberler
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