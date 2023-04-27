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Haberler Kısayol Aile D ile Başlayan Kız İsimleri: D Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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D ile başlayan kız isimleri: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne ve babalar, bebek beklemeye başladıkları andan itibaren her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünerek hareket eder. Bebekleri için her şeyin en iyisi olması için çabalayan ebeveynler, 9 aylık süreç boyunca isim araştırması yapmaya başlar ve en anlamlı ismi bulmaya çalışır. Son zamanlarda modern isimler ön plana çıksa da geleneksel isimler de pek çok ailenin ilk tercihleri arasında yer alır.

D ile Başlayan Kız İsimleri: D Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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D ile başlayan kız isimlerine ülkemizde çok fazla rastlanmaktadır. Peki, D harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? Hangi anlamlara sahiptir? D harfi ile başlayan kız bebek isimlerini merak edenler için geniş bir içerik hazırladık. İşte D ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

D ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyanın en eşsiz duylarından biri, anne-baba olmaktır. Aile kavramına daha geniş bir anlam katan bebekler, anne karnından itibaren varlığını tümüyle hissettirir. Heyecan verici bu 9 aylık süreçte ailelerin ilk olarak araştırdığı konulardan biri, isim araştırmasıdır. D ile başlayan kız isimleri hem anlam bakımından hem de geniş bir yelpazeye sahip olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir.

D Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Dafne (Daphne): 1) Yunan mitolojisinde bir peri. 2) Her mevsim yeşil olan güzel kokulu ağaç türü.
  • Dahiye: Çok zeki kişi
  • Daime: Devamlı olan, sürekli
  • Dalan: Çok zarif, çok narin kişi
  • Dalga: Denizde ve suda oluşan hareket
  • Dalım: Tutunacak gücüm
  • Dalya: Yıldız çiçeği
  • Damla: Suyun en küçük hali
  • Darçin: Tarçın
  • Darin: Hüküm süren kişi
  • Defne: Güzel kokulu ağaç türü
  • Delal: Değerli
  • Delfin: Yunus
  • Dema: Nefes
  • Demet: Çiçeklerin bir araya gelerek oluşturduğu grup, çiçek topluluğu
  • Demgüzar: Zaman geçiren
  • Demre: Antalya’da bulunan turistik yer
  • Denef: Beyaz ipek kumaşı
  • Deniz: Büyük tuzlu su
  • Derem: Para
  • Derin: Sığ olmayan
  • Derman: Çare
  • Derya: Deniz, büyük tuzlu su
  • Deryab: Anlayışlı olan kişi
  • Deryace: Göl
  • Deryadil: Hoşgörülü
  • Destan: Kahramanların anlatıldığı şiir
  • Deste: Demet
  • Destegül: Bağlanmış gül demeti
  • Destegüz: Sonbaharı seven kişi
  • Destenur: Işık demeti
  • Destina: Kader
  • Deva: Çare
  • Devin: Kımıldanış, hareket
  • Devrim: Bir toplumu etkileyen büyük değişiklik, inkılap
  • Diba: Altın ve gümüşten işlenmiş ipek kumaşı
  • Dicle: Bir Nehir ismi
  • Diclehan: Dicle nehrinin bölgesinde yaşayanların başı, hükümdarı
  • Didar: Güzel yüzlü
  • Dide: Göz bebeği
  • Didem: Gözümden sakındığım sevdiğim
  • Dila: Kalp hırsızı, gönül çelen
  • Dilan: Gönüller
  • Dilara: Gönlü okşayan, gönül alan kişi
  • Dilasa: Teselli eden kişi
  • Dilay: Kalbe ışık saçan
  • Dilbahar: Konuşmasıyla insanın içini aydınlatan kişi
  • Dilbent: Gönül bağı
  • Dilber: Alımlı ve güzel kadın
  • Dilbeste: Aşık
  • Dilbu: His, niyet, gönül kokusu
  • Dilce: Kalbi dilinde olan kişi
  • Dildade: Gönül veren, aşık kişi
  • Dildan: Seven
  • Dilde: Herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan
  • Dileda: Konuşurken nazlanan kişi
  • Dilefruz: Kalbi aydınlatan, sevimli kişi
  • Dilege: Düzgün konuşan kişi
  • Dilek: Arzu, niyet, dua
  • Dilem: Gönül ilacı
  • Diler: Dileyen kişi
  • Dilfer: Konuşmasıyla herkesin gönlünü rahatlatan
  • Dilge: Konuşması güzel olan
  • Dilnur: Kalbi güzel, gönlü nurlu
  • Dilp: Neşe saçan
  • Dilrah: Gönül yolu, sevgi
  • Dilruba: Gönül çelen, samimi, içten
  • Dilsitan: Gönül alan kişi
  • Dilsu: Kalbi su gibi temiz olan
  • Dilşad / Dilşat: Kalbi sevinçli ve neşeli olan
  • Dilşan: Hatiplik yeteneği ile tanınan
  • Diniz: Sakin olan
  • Diren: Uzun çatallı tarım aracı
  • Doğa: Tabiat
  • Dolunay: Ayın yuvarlak ve parlak hali
  • Dora: Zirve
  • Döndü: Evlenmemiş kız
  • Dönüş: Dönme
  • Dudu: Abla, kardeş
  • Duha: Kuşluk vakti
  • Duru: Saf, berrak olan
  • Duygu: His
  • Dünya: Yeryüzü, gezegen
  • Dürdane: İnci tanesi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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