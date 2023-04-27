D ile başlayan kız isimlerine ülkemizde çok fazla rastlanmaktadır. Peki, D harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? Hangi anlamlara sahiptir? D harfi ile başlayan kız bebek isimlerini merak edenler için geniş bir içerik hazırladık. İşte D ile başlayan kız bebeği isim önerileri…
D ile Başlayan Kız İsimleri
Dünyanın en eşsiz duylarından biri, anne-baba olmaktır. Aile kavramına daha geniş bir anlam katan bebekler, anne karnından itibaren varlığını tümüyle hissettirir. Heyecan verici bu 9 aylık süreçte ailelerin ilk olarak araştırdığı konulardan biri, isim araştırmasıdır. D ile başlayan kız isimleri hem anlam bakımından hem de geniş bir yelpazeye sahip olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir.
D Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Dafne (Daphne): 1) Yunan mitolojisinde bir peri. 2) Her mevsim yeşil olan güzel kokulu ağaç türü.
- Dahiye: Çok zeki kişi
- Daime: Devamlı olan, sürekli
- Dalan: Çok zarif, çok narin kişi
- Dalga: Denizde ve suda oluşan hareket
- Dalım: Tutunacak gücüm
- Dalya: Yıldız çiçeği
- Damla: Suyun en küçük hali
- Darçin: Tarçın
- Darin: Hüküm süren kişi
- Defne: Güzel kokulu ağaç türü
- Delal: Değerli
- Delfin: Yunus
- Dema: Nefes
- Demet: Çiçeklerin bir araya gelerek oluşturduğu grup, çiçek topluluğu
- Demgüzar: Zaman geçiren
- Demre: Antalya’da bulunan turistik yer
- Denef: Beyaz ipek kumaşı
- Deniz: Büyük tuzlu su
- Derem: Para
- Derin: Sığ olmayan
- Derman: Çare
- Derya: Deniz, büyük tuzlu su
- Deryab: Anlayışlı olan kişi
- Deryace: Göl
- Deryadil: Hoşgörülü
- Destan: Kahramanların anlatıldığı şiir
- Deste: Demet
- Destegül: Bağlanmış gül demeti
- Destegüz: Sonbaharı seven kişi
- Destenur: Işık demeti
- Destina: Kader
- Deva: Çare
- Devin: Kımıldanış, hareket
- Devrim: Bir toplumu etkileyen büyük değişiklik, inkılap
- Diba: Altın ve gümüşten işlenmiş ipek kumaşı
- Dicle: Bir Nehir ismi
- Diclehan: Dicle nehrinin bölgesinde yaşayanların başı, hükümdarı
- Didar: Güzel yüzlü
- Dide: Göz bebeği
- Didem: Gözümden sakındığım sevdiğim
- Dila: Kalp hırsızı, gönül çelen
- Dilan: Gönüller
- Dilara: Gönlü okşayan, gönül alan kişi
- Dilasa: Teselli eden kişi
- Dilay: Kalbe ışık saçan
- Dilbahar: Konuşmasıyla insanın içini aydınlatan kişi
- Dilbent: Gönül bağı
- Dilber: Alımlı ve güzel kadın
- Dilbeste: Aşık
- Dilbu: His, niyet, gönül kokusu
- Dilce: Kalbi dilinde olan kişi
- Dildade: Gönül veren, aşık kişi
- Dildan: Seven
- Dilde: Herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan
- Dileda: Konuşurken nazlanan kişi
- Dilefruz: Kalbi aydınlatan, sevimli kişi
- Dilege: Düzgün konuşan kişi
- Dilek: Arzu, niyet, dua
- Dilem: Gönül ilacı
- Diler: Dileyen kişi
- Dilfer: Konuşmasıyla herkesin gönlünü rahatlatan
- Dilge: Konuşması güzel olan
- Dilnur: Kalbi güzel, gönlü nurlu
- Dilp: Neşe saçan
- Dilrah: Gönül yolu, sevgi
- Dilruba: Gönül çelen, samimi, içten
- Dilsitan: Gönül alan kişi
- Dilsu: Kalbi su gibi temiz olan
- Dilşad / Dilşat: Kalbi sevinçli ve neşeli olan
- Dilşan: Hatiplik yeteneği ile tanınan
- Diniz: Sakin olan
- Diren: Uzun çatallı tarım aracı
- Doğa: Tabiat
- Dolunay: Ayın yuvarlak ve parlak hali
- Dora: Zirve
- Döndü: Evlenmemiş kız
- Dönüş: Dönme
- Dudu: Abla, kardeş
- Duha: Kuşluk vakti
- Duru: Saf, berrak olan
- Duygu: His
- Dünya: Yeryüzü, gezegen
- Dürdane: İnci tanesi
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