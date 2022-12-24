AİLE TARAFINDAN YAKALANDI

DHA'nın haberine göre televizyona zarar veren dağ keçisi, aile tarafından yakalanıp, kendisine ve eşyalara zarar vermemesi için ayakları bağlanarak korumaya alındı.

Ardından keçiyi teslim almaları için jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.