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Haberler Yaşam Dağ Kekiği Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Dağ Kekiği Nerede Bulunur?
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Dağ kekiği ne zaman, hangi mevsimde toplanır? Dağ kekiği nerede bulunur?

Dağ kekiği, doğada kendiliğinde yetişen, keskin ve hoş kokusuyla dikkatleri üzerine çeken bir bitkidir. Bu bitki antik çağlardan beri asaletin, zenginliğin ve cesaretin sembolü olmuştur. Vücuda birçok faydası olduğu bilinen dağ kekiği nerede bulunur? Dağ kekiği hangi mevsimde toplanır? Dağ kekiği ile ilgili bilinmeyenleri sizler için derledik.

Dağ Kekiği Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Dağ Kekiği Nerede Bulunur?
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Dağ kekiği ya da diğer bir adıyla yabani kekik, nanegiller familyasına ait yeşil ve gri yapraklara sahip bir bitkidir. İçerisinde antifungal ve antibakteriyel maddeler olan dağ kekiğinin birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Keskin yapısından dolayı başta solunum yolları hastalıklarına iyi gelir, iltihap ve enfeksiyonun giderilmesine yardımcı olur. Diğer yandan dağ kekiği hoş kokusu ve lezzetiyle yemeklerde de aranan lezzetlerden biridir. Aynı zamanda dağ kekiği çay olarak da tüketilebilir. Sağlığa yararları saymakla bitmeyen dağ kekiği ne zaman toplanır, faydaları nelerdir? Dağ kekiği çeşitleri nelerdir? İşte dağ kekiği ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Dağ Kekiği Ne Zaman Toplanır?

Dağ kekiği güçlü antiseptik özelliğe sahip aromatik bir bitkidir. Her türlü toprak yapısına uygun olan dağ kekiği üreticiler tarafından ekilmeyen doğada kendi çoğalımıyla yetişen bir bitki türüdür. Daha çok ormanların bitiminde kendiliğinden yetişir. Aslında bu yüzden dağ kekiği olarak anılır. Kış mevsiminin bitip havaların ısınmasıyla kendini gösteren dağ kekiği baharın müjdecisi olarak da bilinir. Nisan ayı ile birlikte dağ kekiği kendini gösterir. Yabani kekik nisan-mayıs aylarında toplanabilir. Kekik çayı ya da yemeklerde sos olarak kullanılan dağ kekiğini günün belli saatlerinde toplamak en doğrusudur. Dağ kekiğini toplamak için sabahın geç saatlerine kadar beklemek gerekir. Gece kekik yapraklarına düşen çiğ buharlaşana kadar bekleyin ve günün sert güneşi gelmeden dağ kekiklerini toplayın. Gün boyunca güneşten gelen ısı yaprakların kurumasına neden olur bu da lezzetinde ve aromasında azalmaya sebep olur.

Dağ Kekiği Faydaları

Dağ kekiği sağlığa birçok faydası olan doğanın bir mucizesi bir bitkidir. Bu bitki, genellikle çay olarak içilerek kullanılır ve aşağıdaki faydaları vardır:

  • Dağ kekiği içeriğinde bulunan anti bakteriyel ve antifungal özelliğinden dolayı vücuttaki enfeksiyon bakteri ve mantarları yok eder.
  • Solunum yolu enfeksiyonlarını giderir.
  • Ciltte oluşan sedef ve egzamaların etkilerini azaltır.
  • Saç dökülmesine iyi gelir, dökülen saçların yenilerinin gelmelerini sağlar.
  • Kanserle savaşmada güçlü bir yardımcıdır.
  • Kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
  • Stresi azaltarak ruh sağlığını korur ve sakinlik verir.
  • Mide rahatsızlıklarını giderir ve hazmı kolaylaştırır.
  • Ağız ve diş sağlığını korur ve diş etlerini güçlendirir.
  • Dağ kekiği regl ağrılarının giderilmesine yardımcı olur
  • Romatizmal hastalıklarının tedavi edilmesinde güçlü bir etkiye sahiptir. Güçlü ağrı kesici özelliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
  • Dağ kekiğinin iştah açma özelliğinden dolayı, iştahsızlık yaşayan kişiler üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Dağ kekiği tarih boyunca, hoş bitkisel aroması ve antibakteriyel özelliği sayesinde gıda koruma yöntemi olarak da kullanılmıştır.

Dağ Kekiği Çeşitleri

Dağ kekiği insanlık tarihi kadar eski olan bir bitkidir. Antik çağlarda cesaretin, zenginliğin ve asaletin sembolü olmuştur. Kökeni Akdeniz bölgesine kadar izlenebilen dağ kekiği, Türkiye’de yaygın olarak bulunur. Dağ kekiği çeşitleri şunlardır:

  • Origanum syriacum (Suriye Kekiği, Dağ Kekiği, İsrail Kekiği): Güneybatı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da doğal olarak yetişir.
  • Origanum onites (İzmir Kekiği, Bilyalı Kekik, Türk Kekiği): Ege ve Batı Akdeniz çevrelerinde doğal olarak yetişir. Ortalama bitki boyu 100 cm’yi bulabilir.
  • Origanum vulgare subsp. hirtum (İstanbul Kekiği): Ege ve Marmara bölgelerinde yetişmektedir. Çiçekleri oldukça küçük olup, beyaz renklidir.
  • Origanum minutiflorum (Sütçüler Kekiği, Yayla Kekiği, Toka Kekiği): Toros dağlarında yetişen endemik bir türdür.
  • Satureja hortensis (süpürge kekiği, çibriska): Yaz başından sonbahara kadar beyaz ve eflatun renkte çiçekler açan bir türdür.
  • Origanum majorana (Sweet marjoram, Alanya Kekiği, Mercanköşk, Tatlı Kekik, Beyaz
  • Kekik): Türkiye’nin Batı bölgelerinde kayalık ve kuru ormanlarda yetişir. Pembe ve beyaz çiçekli çok yıllık bir bitkidir.
  • Thymbra spicata (Karakekik, Karabaşkekik, Sivrikekik): içeriğindeki yüksek antiseptik etkisi nedeniyle baharat ve çayın ötesinde ilaç sanayiinde de kullanılır.

Dağ Kekiği Neye İyi Gelir?

Dağ kekiği ya da yabani kekik (Origanum Vulgare) içeriğinde birçok bileşen bulunur. Bu bileşiklerin bazılarını ve vücuda yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Karotenoitler: Dağ kekiğin, A vitamini olarak bilinen karotenoitler içerir. Bu maddeler, vücutta A vitamini oluşumuna yardımcı olur ve göz sağlığını korur.
  • Polifenoller: Dağ kekiğinin, antioksidan olarak bilinen polifenoller içerir. Bu maddeler, vücuda zararlı oksijen türevlerine karşı savaşabilir ve vücuttaki hücreleri koruyabilir.
  • Monoterpenler: Dağ kekiğinin, monoterpenler adı verilen bir tür aromatik bileşik içerir. Bu maddeler, bitkinin kokusuna ve lezzetine katkıda bulunur.
  • Triterpenler: Dağ kekiği, triterpenler adı verilen bir tür bileşik içerir. Bu maddeler, bitkinin antibakteriyel özelliklerine katkıda bulunur.

Önemli bir uyarı; Dağ kekiğinin sağlığa birçok faydası olduğu bilinmekle birlikte kullanımı her bitkide olduğu gibi ölçülü olmalıdır. Kanser hastalarının, kronik hastalığı olanların, bebekler ve hamilelikte kullanımı kesinlikle doktor kontrolünde olmalıdır.

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