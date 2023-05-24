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Haberler Gündem 3. Sayfa Dağa mantara gitti, haber yok
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Dağa mantara gitti, haber alınamıyor

Konya'da, mantar toplamak için dağa çıkan bir kişiye bir daha ulaşılamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı

Dağa mantara gitti, haber yok
İHA

Konya'da, dağa mantar aramaya çıkan Rafet Aslancı'dan (59) dünden beri haber alınamıyor.

Olay, dün Beyşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi yakınındaki dağlık alanda meydana geldi. Aracıyla mantar toplamaya giden Rafet Aslancı, evine dönmeyip telefon irtibatı da sağlanamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlanılan Rafet Aslancı'nın dağlık alana çıkış için yol kenarına bıraktığı otomobili bulunurken, zorlu arazi şartları sebebiyle kendisine ulaşılamadı.

Gece boyunca da arama çalışmalarının sürdürüldüğü dağlık alanda jandarma arama kurtarma köpeğinin yanı sıra drone ile de havadan arama çalışması yürütüldü. Sabah saatlerine kadar yürütülen arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, bölgeye komando ekiplerinin de yönlendirileceği öğrenildi.

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