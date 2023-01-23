Dağcılar fotoğrafladı! Zirveden endişelendiren kareler

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DHA

Van'ın Özalp ilçesinde bir grup dağcı, 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Dağcılardan Ergin Yıldırımçakar, zirvede 20 santim kar olduğunu belirterek, "Her yıl bu dağın zirvesinde 2 metre kar olurdu. Yürümekte zorluk çekerdik. Ama bu yıl neredeyse kar yok. Bu da kuraklığın en büyük belirtisidir" dedi. DHA'da yer alan habere göre Rota Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla, kış sporları kapsamında Van'ın Özalp ilçesine bağlı 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na tırmanış yapıldı.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR Kulüp üyesi 5 dağcı, zorlu parkurlarda 3,5 saat yürüdükten sonra 17 kilometre uzaklıktaki Hayal Dağı'na zirve yapıp, geri döndü. Dağcılar, geçen yıl 2 metre, bu yıl ise 20 santimetre karın bulunduğu Hayal Dağı'nın zirvesini görünce şaşkınlık yaşadı. KURAKLIĞIN EN BÜYÜK BELİRTİSİ" Dağcı gruba rehberlik yapan profesyonel dağcı Ergin Yıldırımçakar, kış sporları kapsamında bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok güzel bir tırmanış oldu. Zirveye 3,5 saatte ulaştık. Her yıl bu dağın zirvesinde yaklaşık 2 metreye yakın kar olurdu. Bu yıl neredeyse hiç kar yok. Bu da kuraklığın en büyük belirtisidir" dedi.