Adana'nın Aladağ ilçesi, Meydan yaylasında hayvancılık yapan Alim Soydan, Karlık mevkiinde kayalıklarda 2 keçinin kaldığını tespit etti. Bölgenin uçurum olması nedeniyle kendi imkanlarıyla keçileri çıkaramayan Soydan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü dağcılarından (PRODOSS) yardım istedi. Dağcı antrenör Murat Arıkan, kurtarma ekibi oluşturarak önce zorlu bölgede keşif yaptı.

ACI ÇEKMESİNLER DİYE VURMAYI BİLE DÜŞÜNDÜ

DHA'da yer alan habere göre emniyetli ve en uygun yerlerde iniş istasyonları kuran kurtarma ekipleri keçilerin bulunduğu bölgeye halat yardımıyla indi. 4 gün aç, susuz kalan 2 keçi 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçilerin sahibi Alim Soydan kurtarma ekibine teşekkür ederken, keçilerden umudunu kestiğini, acı çekmesinler düşüncesiyle tüfekle onları vurmaya giderken bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ekiplere ulaştığını söyledi.

"BİZİM İÇİN ASIL AMAÇ YAŞATMAKTIR"

Kulübün dağcı antrenörü Murat Arıkan ise, "Profesyonellik alanımız olan dağcılık ve arama kurtarma eğitimlerimizi bir canlının yaşama hakkı için kullanıyor olmamız ve o canlıyı yaşama katmamız tarif edilemez bir duyguydu. Bizim için asıl amaç yaşatmaktır" dedi.

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