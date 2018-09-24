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"Yıllardır konuşulan projeler bir yıl gibi kısa sürede hayata geçti. Kahraman güvenlik güçlerimiz, teröristlerle mücadelede başarı elde edince biz de devletimizin sıcaklığını ve şefkatini yöre insanımıza gösterdik. Belediyecilik anlamında konuşulmuş fakat bir türlü gerçekleştirilememiş büyük işler çıktı. En önemlisi de Munzur Nehri kenarına yapılan kıyı düzenleme çalışmaları. Burada şu an gondollar, gezi tekneleri, jetskiler, büyük sürat motorları, Antalya'dan getirdiğimiz tekneler var, burası adeta bir turizm şehri oldu."