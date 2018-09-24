Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerinin gözünü kamaştıran Tunceli, turizm atağına hazırlanıyor. Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip Tunceli, Pülümür ve Munzur çayı üzerine kurulan akarsu plajları ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne yapılan iskeleleriyle adeta tatil bölgeleri olan Ege ve Akdeniz'i aratmıyor
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Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren Tunceli, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Terörle mücadelede sağlanan başarıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tunceli, tarihi eserleri, mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip.
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Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle adeta yeryüzü cennetini andıran kent, 1971'de milli park olan Munzur Vadisi Milli Parkı ile ziyaretçilerinin gözünü kamaştırıyor.
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Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin yapıya sahip Tunceli, Pülümür ve Munzur çayı üzerine kurulan akarsu plajları ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne inşa edilen iskeleleriyle adeta tatil bölgeleri olan Ege ve Akdeniz'i aratmıyor. Valilik tarafından tatil beldelerinden getirilen plaj kumlarının Pülümür ve Munzur çayı üzerindeki plajlara bırakılmasının ardından il merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü üzerine tekne iskeleleri kuruldu.
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Masmavi rengiyle şehre ayrı bir güzellik veren baraj gölünün yaz turizminde değerlendirilmesi için oluşturulan tur tekneleri, motoryat ve jetskiler de kentin turizm potansiyeline güç kattı. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, motoryat, jetski ve tur tekneleriyle ilin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.
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VALİ SONEL VATANDAŞLARI MOTORYATLA GEZDİRİYOR
Tunceli Valiliği'ne atandıktan sonra kentin turizm potansiyeline dikkati çekmek isteyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kente ziyarete gelen bazı vatandaşları da kendi kullandığı motoryatla gezdiriyor. Baraj gölü üzerindeki tekneler, sahile kıyısı olan tatil beldelerini aratmayan görüntüler oluşturuyor.
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Uzun yıllar adı terörle anılan Tunceli'nin yeni yatırımlarla turizm atağına hazırlanması kentteki esnaf ve vatandaşları da heyecanlandırdı.
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"TUNCELİ ADETA BİR TURİZM ŞEHRİ OLDU"
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 ay önce Tunceli Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların yöreye büyük ilgi ve desteklerinin olduğunu ifade eden Sonel, şöyle konuştu:
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"Yıllardır konuşulan projeler bir yıl gibi kısa sürede hayata geçti. Kahraman güvenlik güçlerimiz, teröristlerle mücadelede başarı elde edince biz de devletimizin sıcaklığını ve şefkatini yöre insanımıza gösterdik. Belediyecilik anlamında konuşulmuş fakat bir türlü gerçekleştirilememiş büyük işler çıktı. En önemlisi de Munzur Nehri kenarına yapılan kıyı düzenleme çalışmaları. Burada şu an gondollar, gezi tekneleri, jetskiler, büyük sürat motorları, Antalya'dan getirdiğimiz tekneler var, burası adeta bir turizm şehri oldu."
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"TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN EN GÜZEL COĞRAFYALARINDAN BİRİ"
Sonel, vatandaşların gondola binmek için artık Venedik'e gitmesine gerek kalmadığını belirterek, Munzur çayı üzerine bıraktıkları gondola tüm ziyaretçilerin binebileceğini dile getirdi. Bölgede yamaç paraşütünün de yapıldığını aktaran Sonel, "Yazın rafting yapılan nehirlerimiz, kışın kayak yapılması için Ovacık'ta kayak merkezimiz var. Tarifi mümkün olmayan doğal güzellikler Tunceli'de var. Vatandaşlarımız gelsinler, Tunceli'nin misafirperver insanlarını, bu doğal güzelliğini görsünler." ifadelerini kullandı.
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Munzur ve Pülümür nehrinin güzelliğini herkesin görmesini istediklerini vurgulayan Sonel, "Herkes gelsin ve bu serin sularda yüzsün, kumunu güney sahillerinden getirdiğimiz plajlarda dinlensin, akşamları mis gibi havanın tadına baksın. Tunceli hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli, en güzel coğrafyalarından biri, bu güzelliği kaçırmasınlar." diye konuştu.
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