Daha 10 yaşındaydı! Parkta kahreden ölüm!

DHA

İstanbul Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde, ikiz kardeşiyle birlikte parkta oyun oynarken tepesinde elektrik paneli bulunan direğin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Görkem Küçük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan yakınları hastanenin önüne gelerek acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. 10 yaşındaki Görkem'in anne ve babası hastane önünde beklerken gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOCUK PARKTA GÜVENDE OLMAZSA NEREDE OLACAK?"

DHA'da yer alan habere göre olayı gözyaşları içinde anlatan 10 yaşındaki çocuğun kuzeni Sebahat Yaman, "Parkı yapıyorlar çok iyi bir şey yapmış gibi insanlara gösteriyorlar. Ama bunların bakımları yapılmıyor tedbirleri alınmıyor. Daha 10 yaşında bu çocuk bunları algılayabilecek düzeyde değil. O direk orada sallanıyormuş ama bunun ardını düşünmemiş.

Bu çocuğa bunu anlatamayız daha 10 yaşında. Çocuklar parkta oynayamayacaksa park alanına çıkamayacaksa; orada güvenli olmayacaklarsa nerede olabilirler? Bugün bizim canımız yanıyor benim dayımın yengemin canı yanıyor. Yarın başka bir çocuğun canı yanabilir. Başka bir annenin canı yanabilir" diye konuştu.

"BUNDAN 1 AY ÖNCE TADİLAT YAPILDI"

Görkem'in eniştesi Soner Kayalar ise, "Bundan 1 ay önce orada bir tadilat oldu. Ben soruyorum tadilat nasıl oldu? Bu tadilat nasıl yapıldı? Söyleyecek bir şey yok. 1 ay önce zemin tekrar düzeltildi. Bütün her şey dizayn edildiyse o direk neden bırakıldı? İhmalkarlık kimde yaptıranlarda mı, yapanlarda mı?" dedi.

"YETKİLİLERİ ARAYIP SÖYLEDİK"

Acılı ailenin komşusu, "Olay anını görmedim ama kendi oğlumla yaşananları söyleyeyim; bizim mahallemizde büyük bir direk var ve sallanıyor. Sallandığını yetkililere kendi ağzımızdan söyledik. Bununla ilgili önlem almalarını rica ettik fakat hiçbir önlem alınmadı. Geçen hafta çocuğumu bu direğin altından eşim ve ben alıp kurtardık.

"ÖNLEM ALINMASINI RİCA EDİYORUM"

Bu haftada en yakın en sevdiğim aile dostum Emin kardeşimin başına geldi. Devlet büyüklerinden bir önlem almalarını istiyorum. Parkta olan, parkta yaşanan olayların haddi hesabı aştı. Bilinmeyen olaylar da var. Bu direklerle ilgili, oyun aletleri ile ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Bugünkü olay vahim bir olay, tedbir alınmamış bir olay. Lanetliyorum" ifadesini kullandı.