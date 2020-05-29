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Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı kapsam dahilindeki tüm sektörler için yüzde 80'i geçmemek üzere Bakanlık tarafından belirlenecek. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve dahilde işleme rejimi tebliğinde değişiklikler öngören tebliğine göre; ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Ticaret Bakanlığı'nca azami yüzde 100 olarak tespit edilebilecek.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, belirlenen oran, bugünden itibaren düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için uygulanacak. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı, otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 70, bunun dışında kalan sektörler için azami yüzde 80 olarak uygulanıyordu.

Tebliğin 9. maddesinin 10. fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı belirlenen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili olacak. Bakanlığın döviz kullanım oranını düşürme yetkisi ise fıkra metninden çıkarıldı.