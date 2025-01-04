Dakar Rallisi'nde ilk etap tamamlandı

Suudi Arabistan'daki 47. Dakar Rallisi'nin birinci etabı, Bişa kentindeki 413 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 35 dakika 53 saniyelik derecesiyle X-Raid takımından Chicherit elde etti.

ABD'li Seth Quintero (Toyota Gazoo), Fransız pilotun 50 saniye arkasında ikinci, Güney Afrikalı Saood Variawa (Toyota Gazoo) da liderin bir dakika 3 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Son şampiyon İspanyol Carlos Sainz (Ford M-Sport) ise birinci etapta 7. sırayı aldı. MOTOSİKLETTE LİDER SANDERS Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 4 saat 41 dakika 27 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı. Avustralyalı pilotu, 2 dakika 4 saniye sonra bitiş çizgisine giden son şampiyon ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 2 dakika 26 saniye geriden gelen Botsvanalı Ross Branch (Hero) takip etti.

Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Bişa kentindeki 967 kilometrelik parkurda yarın ve 6 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek. Sürücüler, iki gün sürecek maraton etabının ilk bölümünde geceyi geçirmek için saat 17.00'ye kadar 6 kamp alanından birine ulaşmaya çalışacak. Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek yarışmacılar, ertesi sabah tekrar yola koyularak etabın kalan kısmını tamamlayacak.