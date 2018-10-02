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“İşte bu benim numaram; 212-653-8806” diyen Johnson, “Sizden beni aramanızı istiyorum ve bana sesli mesajla hikayenizi anlatmanızı istiyorum. Acı çeken bir kadın ya da genç kız olarak neler yaşadığınızı anlatmanızı istiyorum” şeklinde çağrı yaptı.