Dalak; midenin arka kısmında yer alan yumruk şeklinde bir organdır. Kırmızı kan hücrelerinin ve bakterilerin süzülerek temizlenmesinde, lenfoit üreterek bağışıklık sistemini güçlendirmede, trombositler ve kırmızı kan hücrelerin depolanmasında görev yapmaktadır.

Dalak Büyümesi Nedir?

Dalak büyümesi zor teşhis edilmesi açısından sıkıntı yaratır. Belirtileri ender olarak ortaya çıkar. Genelde hekim kontrollerinde ortaya çıkmaktadır. Çok yemek yiyemek ve tıkanmak, karnın üst kısmında şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissiyle birlikte sol omuza doğru yayılan bir ağrı oluşabilmektedir.

Dalak büyümesinde altta yatan bazı nedenler oluşabilmektedir. Bunlar; Yorgunluk, bitkinlik, ateş, solgun bir yüz, geceleri terleme, kilo kaybetme, vücutta kolay kanamalar, hıçkırık, sarılık, kansızlık, sık enfeksiyon kapma şeklinde görülebilmektedir.

Dalak Neden Büyür?

Kan Hastalıkları Nedeni İle Büyüme: Vücudun çalışma sisteminde oluşan aksaklıklar nedeni ile dalak daha lenfonit üretmek ve kanı temizlemek için çok daha fazla çalışır ve büyümesine neden olur. Hemolotik anemi, kan hücrelerini bozar ve bu nedenle dalak büyümesi ortaya çıkmaktadır. Sferositoz, talasemi ve orak hücresi anemisi hastalıkları nedeniyle oluşan kan hücrelerinin şekli bozularak, kılcal damarlarda ilerlemesi zorlaşır bu da fazlalık yaratan kan temizleme işini yapan dalağı yorar ve büyümesine neden olur.

Kanser Nedeni ile Büyüme: Lenfoma ve lösemi kanseri nedeniyle oluşan beyaz kan hücreleri dalağı sarar ve dalağın büyümesine neden olur.

Kan Akışı Nedeni İle Büyüme portal hipertansiyon ve karaciğer hastalığı ile kan hücrelerinde azalma ortaya çıkar ve bu da dalağın büyümesine etki eder. Konjestif kalp yetersizliği ile ortaya çıkan kötü kan hücreleri de dalağın büyümesine yol açmaktadır.

Metabolizma Hastalıkları Nedeni İle Büyüme: Niemann-Pick hastalığı, Hurler sendromu ve Gaucher hastalığı nedeniyle de dalak büyümesi olabilmektedir.

Enfeksiyon İle Büyüme: AIDS, Mononükleoz (Epstein-Barr virüsü neden olur),Sıtma, Anaplazmoz, Verem, CMV Enfeksiyonu, Hepatit gibi parazitlerin, virüslerin ve bakterilerin neden olduğu bu enfeksiyonlar ile dalakta büyüme olmaktadır.

Dalak Büyümesi Tedavisi

Dalak büyümesinde öncelikle altta hangi hastalığın bunu tetiklediği araştırılarak bu hastalığın öncelikle tedavi edilmesi ile sağlanmaktadır. Yani karaciğer hastalığı varsa önce bu hastalığın tedavi edilmesi sağlanır. Diğer neden olan hastalıklarda da aynı şekilde hareket edilir.

Dalak büyümesi çok ilerlediyse ve hayati önem taşımaya başladıysa ameliyatla alınması gerekebilmektedir. Özellikle; talasemi, lösemi, Gaucher hastalığı ile kan damarlarında pıhtılaşma varsa ameliyata gerek duyulmaktadır. Dalaksız yaşama sonucunda enfeksiyon çok fazla kapılır ve bu nedenle ameliyat sırasında aşı yapılmaktadır.