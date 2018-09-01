Dalian Transcendence - Shanxi Jiayi karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Dalian Transcendence ile Shanxi Jiayi, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. 20 puanlı Dalian Transcendence 15. sırada bulunuyor, Shanxi Jiayi 25 puana sahip ve 13. sırada. Dalian Transcendence son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shanxi Jiayi, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 595 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Transcendence kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shanxi Jiayi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dalian Transcendence son haftadaki Fujian müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Shanxi Jiayi ise Hubei Huakaier maçında 1-4 kazandı.

Dalian Transcendence, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 14 gol yedi.

Shanxi Jiayi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shanxi Jiayi, 11 gol atarken 23 gol yedi.

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