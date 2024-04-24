Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı mağlup etti

NBA’de play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı’nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı 96-93’lük skorla mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi.

Dallas’ta Luka Doncic 32 sayı, 9 asist, Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaund ve P.J. Washington da 18 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Clippers'ta ise James Harden 22 sayı, 8 asist ve Paul George 22 sayı, 4 asist ile katkı verdi.