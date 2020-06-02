Türkiye’de yaklaşık 291 çeşit köfte çeşidi bulunmaktadır. Birçok bölgemizde misafir yemeği olarak bilinen dalyan köfte, akşam ve öğlen yemekleri için pilavla ya da patates püresi ile beraber servis edebileceğiniz lezzetli köftelerden birisidir. İç harcına haşlanmış yumurta koyulan dalyan köftesini arzu ederseniz daha önceden haşlanmış bebek patateslerle de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir tercih. Ancak haşlanmış yumurtalar köftenin içinde herhangi bir koku ve lezzet değişikliğine neden olmadıkları gibi görsel açıdan da güzel bir görüntüye neden olmaktadır. Eğer kararınız yumurtalı dalyan köfte ise kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarife geçebiliriz.

Dalyan köfte harcıiçin malzemeler

750 gr kıyma

1 adet orta boy soğan

1 adet yumurta

1 veya 2 arzuya göre sarımsak

1 su bardağı galeta unu

3 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı yenibahar

Dalyan köfte içi malzemeleri

3 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 kâse bezelye

3 yumurta

Dalyan köfte üzerini süsleme için malzemeleri

1 ya da 2 yemek kaşığı Zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

Dalyan Köfte Tarifi’nin Yapılışı

Sizlere çok lezzetli bir o kadar kolay yapımı olan Dalyan köftenin yapımına başlayalım.