Damla'dan Avrupai başarı

Damla Sönmez, dilsiz bir kızı canlandırdığı 'Sibel' filmiyle hem yurt içi hem de yurt dışındaki festivallerde çok sayıda ödüle layık görülmüştü. Sönmez, kariyerinde önemli bir adım daha atarak Julie Delfy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth'ün de üyelerinin arasında olduğu, 32 yıllık prestijli Avrupa Film Akademisi'nin yeni üyesi olması için davet aldı. Damla Sönmez, geçen yıl da Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde aday olması sebebiyle Asya Pasifik Film Akademisi üyesi olmuştu.

TÜRK SİNEMASINI TANITACAK

1988'de kurulan Avrupa Film Akademisi, 3 bin 600'den fazla Avrupalı film profesyonelini, Avrupa'nın film kültürünü tanıtma ortak gayesiyle bir araya getiriyor.

Damla Sönmez de Akademi'nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtmaya devam edecek, Avrupa'nın prestijli sinema ödüllerinde aday filmler için oy kullanabilecek.

AVRUPA FİLM ÖDÜLLERİ'NE KATILACAK

Şu sıralar 'Çukur' dizisinde rol alan Damla Sönmez, 12 Aralık 2020'de İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 33'üncüsü düzenlenecek Avrupa Film Ödülleri'ne de katılacak.