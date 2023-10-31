Dana Adası'nda bulunan çekek sayısı 294 oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ve incelemelerin her geçen gün bilime yeni bilgiler kazandırdığını belirten Doç. Dr. Öniz, Antalya-Mersin kıyı şeridinin yaklaşık 1000 kilometre olduğunu ve çok zenginliği içinde barındırdığını söyledi.

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"DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLECEK KADAR ÖNEMLİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2015 yılında bir çalışma yaptıklarını ve adanın kuzeyinde dünyanın en büyük ve en eski antik tersanesini bulduklarını belirten Doç. Dr. Öniz, "Her sene Dana Adası üzerinde belgeleme inceleme çalışmalarımız gerçekleşiyor.Yeni bulunanlarla birlikte çekek sayısı 294 oldu. Yani aynı anda 300'e yakın gemi ve bunlar savaş gemileri. Aynı yıl içerisinde yeniden yapıldığını ve Akdeniz'deki savaş gücüne dahil olduğunu düşünebiliriz. Aynı anda 300 geminin yapılması, Akdeniz'deki siyasi, askeri ve ticari dengeleri değiştirebilecek kadar önemli" dedi.