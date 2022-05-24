Dangal filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Dangal ne demek, film nerede çekildi, film ne zaman vizyona girdi?

Vizyona girdiği 2016 yılında büyük ses getiren Hindistan yapımı film içinde biyografik ve dram ögelerini barındıran bir filmdir. Senaryosunu Dan Gilroy, Nico Soultanakis, Tarsem Singh kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Nitesh Tiwari oturuyor. Başrolünde ise Hint sinemasının usta yönetmen ve oyuncularından Aamir Khan yer alıyor. Peki Dangal filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Dangal filmi ne zaman vizyona girdi? İşte Dangal filmi hakkında merak edilenler...

DANGAL FİLMİ KONUSU

Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh (Aamir Khan) tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Genç Geeta- Zaira Wasim

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

DANGAL FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Dangal (Güreş yarışması), filmi 2016 yılında vizyona girmiş Hindistan yapımı biyografik spor, dram filmidir.

DANGAL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Hint filmi olan Dangal, Hindistan'ın Pune, Ludhiana ve Delhi bölgelerinde çekildi.

DANGAL NE DEMEK?

Hindistan’da güreş müsabakalarının genel adına Dangal deniliyor. Dangalın Türkçe anlamı ise “Güreşen Kişiler” şeklinde ifade ediliyor.