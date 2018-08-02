SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Danimarka Kopenhag
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Danimarka'da burka ve peçe yasağına tepki

Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve Arhus kentlerinde toplanan binlerce kişi, ülkede burka ve peçe yasağının yürürlüğe girmesini protesto etti

02.08.2018 - 04:26 | Güncelleme: AA

Danimarka'da yürürlüğe giren ve kamusal alanda burka ve peçeyi yasaklayan "Örtünme Yasası", ülkenin iki büyük kentinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Başkent Kopenhag'da ve ülkenin ikinci büyük kenti Arhus'ta toplanan kalabalık, 31 Mayıs'ta kabul edilen ve bugün yürürlüğe giren, kamusal alanda burka ile peçeye yasak getiren "Örtünme Yasası"na karşı yürüdü.

Sol görüşlü aktivistler ve peçeli kadınlar tarafından oluşturulan "Kadınlar Diyaloğu" (Kvinder I Dialog) adlı girişim tarafından organize edilen gösterilere, ülkede yaşayan göçmen Müslümanlar kadar Danimarkalılar da destek verdi.
Kopenhag'ın göçmenlerin ağırlıkta yaşadığı Nörrebro semtindeki Kara Meydan'da toplanan göstericiler, burka ve peçe giyen kadınlara destek amacıyla yüzlerini peçe ve maskelerle kapattı. Göstericilerin farklı ve yaratıcı maskeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Meydanda yapılan konuşmaların ardından, Bellahöj Polis Merkezi'ne doğru yürüyen çok sayıda gösterici, buraya ulaştığında insan zinciri oluşturarak, polise, peçe ve burka giyenlere ceza yazmak yerine, daha ciddi işlere yoğunlaşması çağrısında bulundu.

Yürüyüşün ardından göstericiler, olaysız dağıldı.

"PEÇE TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kadınlar Diyaloğu adlı girişimden Sabina Youssef adlı peçeli bir gösterici, AA muhabirine, yasağa rağmen peçe takmayı sürdüreceğini söyledi.

Eğitimine elinden geldiğince devam etmek istediğini vurgulayan Sabina Youssef, "Yürürlüğe giren bu yasa ayrımcılık içeriyor. Amacı küçük bir dini grubu toplumdan izole etmek. Danimarka’da sadece 50 kadın peçe takıyor." dedi.

770 LİRA İLA 7 BİN 700 LİRA PARA CEZAZI

Danimarka'da 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe giyerek yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılacak. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesilecek.

Avrupa genelinde bin 500'den fazla ceza peçe cezası ödeyen Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.

200 CİVARINDA PEÇELİ

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Danimarka'da 5,7 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Müslümanlar oluşturuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X