Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Danimarka en üst düzey ABD diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı | Dış Haberler

        Danimarka en üst düzey ABD diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

        Danimarka'nın, en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine ABD'nin ülkedeki üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Mark Stroh'u Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 11:48 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka en üst düzey ABD diplomatını Dışişleri'ne çağırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Danimarka'da yayın yapan DR, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in kendilerine konuya ilişkin açıklama yaptığını belirtti.

        Habere göre Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı olan en az 3 ABD vatandaşının Grönland ile Danimarka arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığı iddiaları üzerine ABD'nin Danimarka'daki en üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Stroh’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

        Rasmussen, "(Danimarka) Krallığın içişlerine müdahale etme girişimi elbette kabul edilemez." dedi.

        Grönland'da da faaliyet gösteren Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi de DR'yi Grönland'ın çeşitli etki kampanyalarının hedefi olduğu yönünde bilgilendirdi.

        Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği, ABD hükümetinden bir yetkiliye ait şu açıklamayı iletti:

        "ABD, Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı duyuyor. ABD, Grönland vatandaşlarının faaliyetlerini kontrol etmez."

        DR, daha önce yayımladığı bir raporda Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş, Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini öne sürmüştü.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?