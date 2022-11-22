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Haberler Dünya Kupası 2022
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Danimarka - Tunus: 0-0 (MAÇ SONUCU)

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Tunus karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu maç, 2022 Dünya Kupası'nın golsüz biten ilk mücadelesi olarak kayıtlara geçti.

Danimarka - Tunus: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede Tunus, 11. dakikada Drager'in şutuyla rakip kaleyi yokladı ancak savunma çarpan top kornere çıktı.

Topun hakimiyetini Danimarka'ya bırakan Tunus, tehlike yarattığı ani ataklarından ilkinde ofsaytta yakalanırken, ikincisindeki penaltı beklentisine hakem Meksikalı hakem Ramos karşılık vermedi.

Kanatlardan yüklenen Danimarka'nın pozisyon üretmekte zorlandığı maçın 43. dakikasında Tunus, mücadelenin o ana kadar en net pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Schmeichel ile karşı karşıya kalan Jebali'nin vuruşunda deneyimli file bekçisi topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Kırmızı-beyazlı iki ekibin mücadelesinde ilk yarı eşitlik bozulmadan tamamlandı.

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CORNELIUS BOŞ KALEYE ATAMADI

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Tunus, 51. dakikada ceza alanına hareketlenen Jebali'nin şut çekmek yerine 3 Danimarkalı futbolcunun arasından arkadaşını görmek isteyince skoru değiştiremedi.

Temponun yine yükselmeye başladığı dakikalarda ceza yayı içinden Eriksen'in sert şutunda kaleci Dahmen topu son anda kornere çeldi. 69. dakikada kullanılan kornerden gelen topa arka direkte iyi yükselen Christensen kafayla vurdu. Eski Trabzonsporlu Cornelius'un az farkla dokunamadığı top direkten döndü.

Son bölümde daha etkili taraf olan Danimarka, ataklarından sonuç olamayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım Dünya Kupası'na birer puanla başladı.

Danimarka'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

Stat: Education City

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez (Meksika)

Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer (Dk. 65 Jensen), Maehle, Delaney (Dk. 45 Damsgaard), Eriksen, Hojbjerg, Olsen (Dk. 65 Lindstrom), Dolberg (Dk. 65 Cornelius)

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager (Dk. 88 Kechrida), Skhiri, Laidouni (Dk. 88 Sassi), Abdi, Ben Slimene (Dk. 67 Sliti), Msakni (Dk. 80 Mejbri), Jebali (Dk. 80 Khenissi)

Sarı kartlar: Dk. 24 Kristensen, Dk. 78 Jensen (Danimarka), Dk. 86 Khenissi (Tunus)

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