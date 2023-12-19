Danimarka, Ukrayna'ya 264 milyon dolar değerinde savunma desteği verecek Danimarka, Ukrayna'ya savunma alanında 264 milyon dolar değerinde destek vereceğini duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç'in Ukrayna'ya CV90 zırhlı muharebe araçları vermesine katkı olarak Kopenhag yönetiminin Ukrayna'ya 264 milyon dolar tutarında savunma desteği vereceği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin İsveç yönetimi ile birlikte Ukrayna'ya CV90 desteğinin yanı sıra "ilave tank üretimini" finanse etmeye karar verdiği kaydedildi.

264 milyon dolar değerindeki desteğin yedek parça, mühimmat ve teslimat sonrası bakımın da finanse edilmesini içerdiği ifade edilen açıklamada, bu adımın "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini" desteklemeyi sürdürme yönündeki ortak kararlılığı gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna'ya verilmesi kararlaştırılan CV90 zırhlı muharebe araç sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 19 Ağustos'ta yaptığı görüşmede, CV90 zırhlı muharebe araçlarını beraber üretme kararı alınmıştı.

İsveç hükümeti, 11 Aralık'ta Ukrayna'ya 1,4 milyar kron (134 milyon dolar) tutarında para yardımı yapacağını duyurmuştu.