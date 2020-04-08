Danla Bilic kimdir? sorusu Survivor yarışmacısı Cemal Can ile arasındaki mesajlaşma sonrasında gündeme geldi. Survivor'da bu akşam iletişim oyunu vardı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunun kazananı Gönüllüler takımı oldu. Takımda yer alan Cemal Can, hakkını yakın arkadaşı Danla Bilic'ten yana kullandı. Hem duygusal hem de eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren Cemal Cab ve Danla Bilic gündemde geniş yer buldu.

DANLA BİLİC İLE CEMAL CAN'IN MESAJLAŞMASI

Cemal Can, daha ilk mesajda ağlamaya başladı. Danla Biilic, Cemal Can için sütlaç yapmayı öğrendiğini geldiğinde ona sütlaç yapacağını söyleyerek destek oldu. Danla Bilic'in "telefonu alıp kaçsana, daha çok konuşuruz" önerisinin ardından, Cemal Can'ın yarışmada arkasından konuşanları sorması eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. İşte o mesajlaşma:

DANLA BİLİC KİMDİR?

Youtube’dan yayınlanan makyaj videolarına yeni bir soluk getiren Danla Bilic, 5 Ekim 1994 yılında Kütahya'da doğdu. Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi psikoloji bölümünde eğitimini sürdürüyor. Kendisini 3 kelimeyle "Saf, düşünceli ve sinsi" olarak tanımlayan Danla Bilic, hemcinslerini Ti’ye aldığı video isimleriyle de adından söz ettiriyor. Danla Bilic, en son geçirdiği mide küçültme operasyonuyla da gündeme gelmişti.

CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir’de doğdu. Şuan 24 yaşında olan Canseven’in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven’in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Lisede dahil olmak üzere eğitimini İzmir’de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul’a geldi. Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurdu ve İstanbul DJ Academy'de dj’lik eğitimine başladı.

Geçtiğimiz dönemde çektiği bir videoda sporculuk yönünün olduğundan da bahseden Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. Cemal Can, Survivor'daki iddialı ve konuşmalarıyla adından söz ettiren yarışmacıları arasında yer alıyor.