        Danla Bilic'in eski sevgilisinin cezası belli oldu

        Danla Bilic’in eski sevgilisinin cezası belli oldu

        Sosyal medya ünlüsü Danla Bilic'i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Çetin'i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:31
        Eski sevgilisine hapis cezası
        Danla Bilic olarak bilinen Damla Aktepe’yi ölümle tehdit eden, Eyüpsultan’daki bir spor kulübünün içindeki restoranda da darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl, 6 aya kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

        "PİŞMANIM"

        Mahkemede savunma yapan tutuksuz sanık Berk Çetin; "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" dedi.

        5 AY HAPİS CEZASI ALDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

        Mahkeme, Berk Çetin’i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe’nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in daha önce kendisini darp ettiğini belirttiği, bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. İddianamede eski sevgili Berk Çetin’in ifadesine de yer verildi. Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Aktepe’yi ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından ise Çetin’in, Aktepe’nin kafasına ve yüzüne vurduğunu belirttiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, eski sevgili Çetin’in Damla Aktepe’yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu fakat uzlaşmanın olumsuz sonuçlandığı belirtildi. İddianamede eski sevgili Berk Çetin’in 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

