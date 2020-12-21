Danone'de üst düzey atama

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Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Begüm Nalcı'nın atandığı açıklandı. Nalcı'nın yeni görevinde, Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sütlü Ürünler, Su ve Uzman Beslenme Ürünleri iş birimleri ile İş Destek Birimi’nin Yetenek Kazanımı, Ücretlendirme ve Yan Haklar, İşveren Markası, Öğrenme ve Gelişim, Transformasyon, İK Teknoloji ve Verimlilik fonksiyonlarından ve Kapsayıcı Çeşitlilik faaliyetlerinden sorumlu olacağı kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Begüm Nalcı, Adecco Grup ve Henkel gibi global firmalarda çeşitli İnsan Kaynakları rollerini üstlendikten sonra 2014 yılında Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi’nde İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak göreve başladı ve 2016 yılında Danone Türkiye İş Destek Birimi Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası Müdürü olarak görevini sürdürdü.

Begüm Nalcı, 2018 yılından bu yana Danone Paris merkez ofiste Global Kıdemli Yetenek Müdürü olarak, sorumlu olduğu fonksiyonların tüm ülkelerdeki direktör işe alımları, yetenek yönetimi, yedekleme planları ve kapsayıcı çeşitlilik stratejisi süreçlerini yürütmekteydi.