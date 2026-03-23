Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesinin tamamlanmasının ardından taşınma işlemleri de sona erdi. Toplamda 13 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan projede, her biri 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde iki ayrı bina yer alıyor. Ayrıca vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılayacak şekilde 630 araç kapasiteli otopark da proje kapsamında hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı desteğiyle yapılan proje, Darıca'nın kamu hizmet altyapısına modern ve bütüncül bir çözüm sunuyor.

Darıca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, modern mimarisi, geniş kullanım alanları ve erişilebilir yapısıyla dikkat çeken kompleks, ilçenin kurumsal kimliğine de önemli katkı sağlayacak. Belediye hizmet birimlerinin yeni binaya taşınma süreci tamamlanırken, Darıca Belediyesi de yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada Darıca'ya yeni bir ilçe kimliği kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Bıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Darıca’mız 2008 yılında ilçe oldu ancak bu kimliği güçlü bir şekilde yansıtacak fiziki altyapıya ihtiyaç vardı. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz hükümet konağı ve belediye hizmet binası projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile sadece yeni binalar kazandırmadık, aynı zamanda Darıca’mıza yeni bir kimlik kazandırdık.

Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için tüm kurumları tek çatı altında topladık. Modern, fonksiyonel ve Darıca’mıza yakışır bir kompleks inşa edildi. İnşallah yeni hizmet binamızda hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacağız.

İlçemizin kurumsal kimliğine büyük katkı sunan projenin Darıca’ya kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza AK Parti Kocaeli milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Darıca’mıza hayırlı oldun."