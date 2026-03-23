Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası | Son dakika haberleri

        Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesi tamamlanırken taşınma işlemleri de sona erdi. 13 bin metrekarelik modern kompleksle kamu kurumlarını tek çatı altında buluşturduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca'ya yeni bir kimlik kazandırdıklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 13:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesinin tamamlanmasının ardından taşınma işlemleri de sona erdi. Toplamda 13 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan projede, her biri 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde iki ayrı bina yer alıyor. Ayrıca vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılayacak şekilde 630 araç kapasiteli otopark da proje kapsamında hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı desteğiyle yapılan proje, Darıca'nın kamu hizmet altyapısına modern ve bütüncül bir çözüm sunuyor.

        Darıca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, modern mimarisi, geniş kullanım alanları ve erişilebilir yapısıyla dikkat çeken kompleks, ilçenin kurumsal kimliğine de önemli katkı sağlayacak. Belediye hizmet birimlerinin yeni binaya taşınma süreci tamamlanırken, Darıca Belediyesi de yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

        REKLAM

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada Darıca'ya yeni bir ilçe kimliği kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Bıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Darıca’mız 2008 yılında ilçe oldu ancak bu kimliği güçlü bir şekilde yansıtacak fiziki altyapıya ihtiyaç vardı. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz hükümet konağı ve belediye hizmet binası projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile sadece yeni binalar kazandırmadık, aynı zamanda Darıca’mıza yeni bir kimlik kazandırdık.

        Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için tüm kurumları tek çatı altında topladık. Modern, fonksiyonel ve Darıca’mıza yakışır bir kompleks inşa edildi. İnşallah yeni hizmet binamızda hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacağız.

        İlçemizin kurumsal kimliğine büyük katkı sunan projenin Darıca’ya kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza AK Parti Kocaeli milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Darıca’mıza hayırlı oldun."

        #darıca belediyesi
        #kocaeli haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
