Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımıza 4. bölümüyle dün akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Darısı Başımıza'nın 4. bölümünde neler yaşandı? İşte Darısı Başımıza 4. bölüm özeti...

DARISI BAŞIMIZA 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Darısı Başımıza dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Samimi hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Öykü'nün ayrılığına anlam veremeyen Cem darmadağın olurken, ikilinin ayrıldığını öğrenen Zerrin, Öykü'ye tepki gösterdi. Öykü ve Cem'in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya, Merter'den yardım istedi. Öykü'nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışan Cem içinse her şeyin sorumlusu hikaye defteriydi. Defteri bulan ve Zerrin'e veren Cem bu hareketiyle annesi Canan'ı karşısına alırken, Zerrin'in gönlünü fethetti. Rüya ve Merter'in yardımıyla Öykü'ye tanıştıkları günün aynısını yaşatmaya çalışan Cem, Öykü'ye evlenme teklifi etti. Cem'e tekrar şans veren Öykü ise Ozan'ı bir kez daha karşısına aldı. Ozan'ın baskısıyla Cem'e her şeyi anlatmaya karar veren Öykü, Cem'in kendilerini dinlediğinden habersizdi. Cem'in "Bana ne anlatacaksın Öykü?" sorusuyla neye uğradıklarını şaşıran ikili ne yapacaktı?

"Darısı Başımıza"nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

Darısı Başımıza'nın yeni bölümü 1 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ