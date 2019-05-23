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Darp edip 2.5 milyon TL fidye istediler! İşadamını halıya sarıp kaçırdılar!

İHA

Mersin'de 2.5 milyon lira istedikleri iş adamı ve ortağını halıya sarıp kaçıran, ardından darp edip başlarına silah dayayarak tehdit eden 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Film gibi olayda kaçırılan mağdurlara saatlerce darp eden zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İş adamının halıya sarılarak evden çıkarılma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

iş adamını kaçırdılar

Mersin’in Mezitli ilçesinde ikamet eden B.K. isimli iş adamı, 4 kişi tarafından darp edilerek, ağzı bantlanıp cep telefonu, saati ve parası alındıktan sonra halıya sarılarak evinden kaçırıldı. Merkez Toroslar ilçesinde bir eve götürülen B.K.'nın burada elleri ve ayakları bağlandı. Ardından ortağını da kaçıran zanlılar, onu da B.K.'nin bulunduğu eve getirdi.

BAŞLARINA "POMPALI" DAYADILAR

İHA'da yer alan habere göre iş adamı ve ortağını burada darp eden, üstündeki paraları alarak başlarına pompalı tüfek dayayan zanlılar, 2.5 milyon lira zarar ettirildiklerini, bu parayı vermezlerse kendilerini öldüreceklerini söylediler. İş adamını ve ortağını darp eden zanlılar, ardından yakalanmamak için başka bir eve geçtiler. Bu sırada zanlılar, kendilerine direnen iş adamının başına karton geçirip, çarşaf ile kapattılar.

POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Kaçırılan iş adamlarının akrabalarının polise kayıp ihbarında bulunması üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek, zanlıları tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, İ.K., A.K. ve C.K. isimli zanlıları gözaltına aldı.

ZANLILARDAN 3'Ü TUTUKLANDI, 1'İ ARANIYOR

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise olayda kullanılan pompalı tüfek, mağdurların bağlandığı ipler, koli bantları ve iş adamının kırık gözlüğü ele geçirildi. Ayrıca zanlıların müştekilerin Adana'ya gittikleri izlenimi vermek için mağdurlara ait iki aracı Adana'ya götürdükleri belirlendi. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler, kimliği belirlenen 4'üncü kişinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan iş adamının halıya sarılıp, götürülme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde zanlılardan biri dışarı çıkarak çevreyi kontrol ederken, diğer zanlılar da halıya sardıkları iş adamını hızlı bir şekilde apartmandan çıkarıyor. Apartmanın önüne getirdikleri minibüse halıya sarılı iş adamını koyan zanlılar, bölgeden uzaklaşıyorlar.

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