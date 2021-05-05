Kayınpederini bıçaklayan gelinin savunması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCANİ GELİN...Son dakika: "Geber" deyip kayınpederini bıçakladı!
ABONE OL

Kayınpederini bıçaklayan gelinin savunması!

İstanbul'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş’i "geber geber" diyerek bıçaklayan Buket Güneş hakim karşısına çıktı. Sanık Buket Güneş, “Bıçağı rastgele savurdum, pişmanım” derken, müşteki Nihat Güneş, “2 ay hastanede yattım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum” dedi

CANİ GELİN...Son dakika:
Kayınpederini bıçaklayan gelinin savunması!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul Bağcılar’da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmek isteyen fakat kayınvalidesi ile kayınpederi gitmesine engel olunca kayınpederi Nihat Güneş’i ‘geber geber’ diyerek meyve bıçağıyla bıçaklayan gelin Buket Güneş’in yargılanmasına başlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Buket Güneş ile avukatı, müşteki Nihat Güneş ve tanık olarak Leyli Güneş katıldı.

"İKİSİ DE BENİ DARP ETTİ"

İHA'da yer alan habere göre sanık Buket Güneş, “Olay günü eşimle evde tartıştık. Eşim de bana tokat attı ve evdeki eşyaları kırarak çıkıp gitti. Beni de evden kovdu. Öyle olunca ben de eşyalarımı topladım ve evden gitmek istedim. Bu sefer kayınvalidem ve kayınpederim engel olmaya çalıştılar. Çıkmayım diye kapıyı kilitlediler, ikisi de beni darp etti. Küfür ettiler.

"ÖLDÜRME KASTI GÜTMEDİM"

Benim odamla dış kapı çok yakındı. İlk kavga benim odamda başlamıştı. Sonrasında kapıya doğru ilerledik. O an bir kargaşa oldu bir gece öncesinde kocamın odada yediği meyve tabağında duran bıçağı alıp rastgele savurdum. Komşumuz Gazel’in de o an yanımızda olduğu söyleniyor. Aslında o zaman o evde yoktu. Asla öldürme kastım gütmemiştim. Pişmanım, o anın nasıl olduğunu anlamadım” dedi.

"BÖYLE OLDUĞUNA BAKMAYIN ÇOK GÜÇLÜ"

Müşteki Nihat Güneş, “Olay günü ben gece vardiyasından gelmiştim ve salonda uyuyordum. Bir anda bağrışmaları duyunca uyandım. Buket’in elinde 2 tane valiz vardı, ‘kızım sen neden böyle yapıyorsun, ayıp değil mi’ deyince bir anda beni tutup duvara yapıştırdı. Bunun böyle göründüğüne bakmayın çok güçlüdür. Göğsüme 2 defa bıçak soktu. 2 ay hastanede yattım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum. Daha önceden herhangi bir tartışmamız olmadı. Kızım gibi seviyordum onu. Benim hanıma para verin ben gideceğim demiş, ne ben ne eşim vurmadık, kapıyı da kilitlemedik” açıklamasında bulundu.

"BİRLİKTE OTURUYORDUK KAVGAMIZ OLMAMIŞTI"

Tanık olarak dinlenen kayınvalide Leyli Güneş, “Olay günü Buket sinirlenmişti, bağırdı çağırdı sonradan da odasına gitti. Ben sakinleştiğini düşündüm. Markete gittim bir şeyler alıp, komşumla eve geldim. Baktım Buket eşyalarını topluyor, ‘kızım sen niye böyle yapıyorsun’ dedim. O da bana “Sizi terk ediyorum. Siz açsınız, bana bakamıyorsunuz, aç köpeksiniz” dedi. Ben de kızım etme eyleme diye yalvardım yakardım. Sonra odadaki sürahiyi duvara fırlattı. Eşim de o sese uyanıp yanımıza geldi. Eşim kolundan tutup, “Kızım gitme” deyince eşimi duvara yapıştırıp, bıçakladı. Kocam bağırsak kanseri ben sandım ki torbasından kan geliyor, meğerse akciğeri delinmiş. 3 yıldır gelinimle birlikte oturuyoruz. Hiçbir kavgamız olmadı o bana anne ben de ona kızım demek dışında bir şey dememiştik” dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tanık beyanından sonra sanık avukatı, müşteki ve tanığın kolluk kuvvetlerinde verdikleri ifadeyi hatırlatarak, “İlk ifadenizde gelininizin ‘geber geber’ dediğini belirtiyorsunuz. Peki, duruşmada neden bunu söylemediniz” sorusu üzerine, kayınvalide Leyli Güneş, “Ben utandığım için söylemedim” dedi. Müşteki kayınpeder Nihat Güneş ise, “Evet geber geber dedi ama ben unuttuğum için söylemedim” açıklamasında bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Buket Güneş’in tutukluluk halinin devamına diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Savcılık şüpheli Buket Güneş hakkında bıçak darbelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İş mahkemesi hakimi koronaya yenik düştü - Haberler
GÜNDEMİş mahkemesi hakimi koronaya yenik düştü
VIP kaçakçılık! SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı' pasaport polisine takıldı!
GÜNDEM'VIP göçmen kaçakçılığı' polise takıldı!
YETER! Son dakika: 'Tok karınla gel' sözüne tehdit ve hakaret! - Haberler
GÜNDEM'Tok karınla gel' sözüne tehdit ve hakaret!
FACİA... Son dakika: Karantinadan çarşaflı kaçış faciayla bitti! - Haberler
GÜNDEMKarantinadan çarşaflı kaçış faciayla bitti!
Son dakika: Özbek komşularını dövüp, bıçakladılar - Haberler
GÜNDEMÖzbek komşularını dövüp, bıçakladılar
SON DAKİKA: Down sendromlu genç koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMDown sendromlu genç koronaya yenildi
Son dakika! Pençe-Kaplan Harekâtı Keste dağında yoğunlaştı
GÜNDEMPençe-Kaplan Harekâtı Keste dağında yoğunlaştı
SON DAKİKA: Erdinç'in akılalmaz ölümü! Savcı hapis cezası istedi
GÜNDEMErdinç'in akılalmaz ölümü!
DOLDU TAŞTI! Son dakika: Manavlardaki yoğunluğa polis müdahalesi
GÜNDEMManavlardaki yoğunluğa polis müdahalesi
Son dakika! CHP'li Erdoğdu için 250 bin liralık tazminat davası
GÜNDEMCHP'li Erdoğdu için tazminat davası