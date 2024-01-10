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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Darüşşafaka Lassa-MHP Riesen Ludwigsburg: 83-72 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Darüşşafaka Lassa-MHP Riesen Ludwigsburg: 83-72 (MAÇ SONUCU)

        Darüşşafaka Lassa, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında konuk ettiği Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımını 83-72 yendi. Daçka bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:36
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        Darüşşafaka seriye tutundu!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımını 83-72 yendi.

        Rakibiyle oynadığı ilk maçı kaybeden Darüşşafaka Lassa, aldığı bu galibiyette durumu 1-1 yaptı.

        İki galibiyete ulaşan takımın son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, üçüncü ve son maç 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

        Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

        Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan), Dariusz Zapolski (Polonya)

        Darüşşafaka Lassa: Adams 11, Carlton 15, Tolga Kay 4, Abdur-Rahkman 17, Berk Demir 9, Pandi 12, Timma 9, Muhsin Yaşar 4, Bora Yaşar 2

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        MHP Riesen Ludwigsburg: Buie 10, Graves 16, Lewis 12, Edigin, Polas 2, Melson 10, Bahre 8, Patrick 6, Pleta 2, Childs 2, Hammond 4

        1. Periyot: 21-26

        Devre: 46-34

        3. Periyot: 68-52

        Beş faulle çıkan: 33.26 Edigin (MHP Riesen)

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