        Davalık yol, itfaiyeyi engelledi

        Davalık yol, itfaiyeyi engelledi

        Antalya Manavgat'ta sazlık alanda çıkan yangında dikkat çeken anlar yaşandı. Olayda, davalık olan ve kapatılan yoldan geçemeyen itfaiye ekipleri, yangına ulaşmakta güçlük çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:13
        Davalık yol, itfaiyeyi engelledi
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye ekipleri yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kalınca yangın bölgesine geç ulaşabildi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

        İHA'nın haberine göre Manavgat ilçesinde Çolaklı Mahallesi Şarlayak Deresi ve sitelerin bulunduğu bölgenin yakınlarındaki çoraklama kanalındaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

        Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın bölgesine gitmekte olan itfaiye ekipleri, bir vatandaşın yolun arazisinden geçtiğini belirterek açtığı davayı kazanması nedeniyle kapatılan yoldan geçemeyince geri dönmek zorunda kaldı.

        KAPATILAN YOLDAN GEÇEMEDİLER

        Mayıs ayında Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Süral kavşağından otellere inen yolun kendi arazilerinden geçtiğini belirten Canlı ailesi, açtıkları davayı kazandıktan sonra yolu kepçe ile kazarak kapatmıştı.

        Yolun kapalı olması nedeniyle geri dönen itfaiye ekipleri araziler içerisinden geçerek yangının bulunduğu noktaya güçlükle ulaşabildi. Rüzgarın etkisiyle kanal içerisinde hızla ilerleyen yangın, vatandaşlar ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

