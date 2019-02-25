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Defileyi, sanat, moda ve cemiyet dünyasından; Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Ayşe Hatun Önal, Tara De Vries, Deren Talu, Dila Tarkan, Sima Tarkan, İlknur Şeref, Lara Sayılgan, Aslı Ekşioğlu, Duygu Akdeniz, Merve Kardeş, Nihat Odabaşı, Tamer Yılmaz, Nil Ninant, Caner Karalıoğlu gibi çok sayıda davetli izledi. Ünlü isimler şıklıklarıyla göz doldurdu.