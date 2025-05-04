David Beckham, 50'nci yaşına coşkulu bir giriş yapıyor. 2 Mayıs 1975 doğumlu emekli İngiliz futbolcu, Inter Miami Futbol Takımı'nın başkanı, bir ay önce ABD'nin Miami kentinde gösterişli bir erken doğum günü kutlaması yapmıştı. Dün ise İngiltere'nin Londra şehrinde yine ünlü isimlerle dolu başka bir parti verdi.

Londra'nın gösterişli bir mekânında düzenlenen partinin en ünlü ismi Tom Cruise oldu. Sabah saat 4'e kadar süren parti çıkışında görüntülenen Cruise'un alkolün etkisi altında olduğu görüldü.

Tom Cruise, parti çıkışında görüntü vermemek için çok çabaladı. Korumaları, Cruise'u gazetecilerden saklamak için şemsiye açma yöntemini kullandı.

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Tom Cruise'un son dönemde sık sık birlikte görüldüğü ve sevgilisi olduğu yönünde söylentilerin hız kazandığı kız arkadaşı Ana De Armas'ın da partide olduğu konuşulsa da fotoğraflanamadı.

Ünlü oyuncu Eva Longoria, David Beckham'ın 50'nci yaş partisine eşi Jose Baston ile birlikte katıldı. Longoria, uzun mavi bir elbiseyle partide boy gösterdi.

Eva Longoria - Jose Baston Ünlü İngiliz yemek şefi ve TV programcısı Gordon Ramsay, partiye eşi Tana Ramsay ile birlikte katıldı. Madonna'nın eski eşi, ünlü film yönetmeni Guy Ritchie, eşi Jacqui Ainsley ile birlikte Beckham'ın 50'nci doğum günü partisindeydi. Gordon Ramsay - Tana Ramsay REKLAM Yıldızlarla dolu konuk listesine sahip olmasına rağmen, partide David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz'in yer almaması dikkat çekti. Genç çift, Beckham'ın Miami'deki partisinde de yoktu. Guy Ritchie - Jacqui Ainsley Miami'deki erken yaş günü partisinde David Beckham çiftinin 22 yaşındaki oğlu Romeo'ya kız arkadaşı Kim eşlik etmişti. 20 yaşındaki Cruz ise sevgilisi Jackie Apostel'i yanında getirmişti Çiftin 13 yaşındaki kızı Harper'ın da katıldığı partide 26 yaşındaki en büyük oğulları Brooklyn ve eşi Nicola Peltz'in Los Angeles'ta iş görüşmesi yaptığı öğrenilmişti.