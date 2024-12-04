David Beckham ve Victoria Beckham, Buckingham Sarayı'nda

İngiltere milli takımında yıllarca kaptanlık yapan ve adı ülkesiyle adeta özdeşleşen David Beckham ile ünlü bir şarkıcıyken kariyer değişikliğine giderek modacı olan eşi Victoria Beckham, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir devlet ziyafetine davet edilen 150 konuk arasında yer aldı.

David Beckham ile Victoria Beckham, kraliyet gelenekleri gereği masada ayrı yerlere otursalar da bu kadar üst düzey bir davette kendilerine yer buldukları için keyifleri oldukça yerindeydi.

REKLAM David Beckham ile Victoria Beckham, dün akşam ilk kez kraliyet sarayındaki resmi bir yemeğe davetli olarak katıldı.

David Beckham, geçmişte Buckingham Sarayı'nı birkaç kez ziyaret etmiş olsa da ilk kez devlet düzeyindeki bir resepsiyonda resmi konuk olarak yer aldı.