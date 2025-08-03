Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol David Luiz resmen Pafos'ta! - Futbol Haberleri

        David Luiz resmen Pafos'ta!

        38 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 22:58 Güncelleme: 03.08.2025 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        David Luiz, 38 yaşında imzayı attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Luiz için "O modern futbolun gerçek bir devi. 15 yılı aşkın süredir sporun zirvesinde mücadele ediyor ve etkileyici duruşu, teknik zekası ve benzersiz karizmasıyla dünya çapında hayranlık kazanıyor. Muhteşem kariyeri boyunca, temsil ettiği her kulüpte kalıcı bir miras bıraktı," ifadeleri kullandı.

        38 yaşındaki futbolcu ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve Arsenal, Brezilya'da Flamengo ve Fortaleza formaları giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
        Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!