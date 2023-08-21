David Ostrosky hayatını kaybetti
Geçtiğimiz yıl tümör teşhisi konulan Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky, 66 yaşında yaşamını yitirdi
Oyuncu David Ostrosky, 'Vencer la ausencia' adlı dizide rol alırken kanser olduğunu öğrenmişti. Ostrosky, kısa bir süre sonra projeden ayrılma kararı almıştı.
Geçtiğimiz yıl tümör teşhisi konulmasının ardından bir kolu kesilen Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky'den acı haber geldi. Ostrosky'nin 66 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Oyuncu, Cecilia Suarez, Veronica Castro, Dario Yazbek gibi isimlerin yer aldığı 'La Casa de Las Flores' dizisinde ailenin psikiyatristi 'Dr. Salomon Cohen'i canlandımıştı.