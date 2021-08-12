Sürpriz iddiaya ilk yanıt

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'Friends' oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel 'Reunion' bölümünde ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını açıklayan Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın yakınlaştığı öne sürülmüştü. İddiaya göre; Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitmişti.

Meslektaşı ile adı 'aşk' dedikodularına karışan Schwimmer cephesinden ilk açıklama geldi. Schwimmer'ın menajeri, ikili arasında bir ilişki olduğu dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Jennifer Aniston ise konuyla ilgili suskunluğunu sürdürüyor.

Yeniden buluşma bölümünde Schwimmer, Aniston'dan hoşlandığını dile getirirken, Aniston da hislerinin karşılıklı olduğunu söylemişti.

'Ross' karakterini canlandıran oyuncu, ikisinden biri her zaman bir ilişki içinde olduğu için asla bir araya gelmediklerini söylerken 'Rachel'ı oynayan Aniston da "Birbirimiz için duyduğumuz hayranlık ve sevginin hepsini 'Ross' ve 'Rachel'a aktardık." diye eklemişti.

2 KEZ EVLENDİ

52 yaşındaki Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015-2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı olan Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.

EVLİLİĞİ 7 YIL SÜRDÜ

54 yaşındaki Schwimmer ise 2010'da nikah masasına oturduğu Zoe Buckman'dan 2017 yılında boşanmıştı.