"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın dizi aşkı gerçek oldu! - Magazin haberleri

'Dizi aşkı gerçek oldu!' 0:00 / 0:00

Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın yakınlaştığı öne sürüldü.

Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi.

İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti. Schwimmer ve Aniston dedikodulara henüz yanıt vermedi.

2 KEZ EVLENDİ

52 yaşındaki Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015- 2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.

EVLİLİĞİ 7 YIL SÜRDÜ

54 yaşındaki Schwimmer ise 2010'da nikah masasına oturduğu Zoe Buckman'dan 2017 yılında boşanmıştı.