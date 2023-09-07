Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarlarına mesaj - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarlarına mesaj

        Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 00:18 Güncelleme: 07.09.2023 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanchez'den taraftara mesaj!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Kolombiya Milli Takım kampında bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda sarı-kırmızılı taraftarlarla tanışmak için sabırsızlandığını söyledi. Sanchez, yayımlanan videoda, "Bu ailenin bir parçası olmak memnuniyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda